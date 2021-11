Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Diebstahl aus Drogeriemarkt

Lahr (ots)

Am Mittwoch gegen 12:30 Uhr hat ein 21-Jähriger erneut Ware in einem Drogeriemarkt in der Straße "Schloßplatz" gestohlen. Der mutmaßliche Langfinger, der bereits mehrfach aufgefallen war, wurde von einer Zeugin beobachtet, wie er vier Elektroartikel aus der Verpackung an sich nahm. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

