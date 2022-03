Polizei Wuppertal

POL-W: Versuchter Raub auf Joggerin - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Sonntag (13.03.2022) kam es gegen 20:30 Uhr im Schneewittchenweg zu einem Raubüberfall auf eine 27-jährige Joggerin. Die Frau lief den Gehweg entlang. An der Einmündung Dornröschenweg fasste ihr ein Unbekannter an die Schulter und zog sie nach hinten. Als sie sich umdrehte, schlug der Räuber ihr mit einer leeren Glasflasche gegen die Stirn. Die Joggerin sackte zusammen. In der Folge durchsuchte der Räuber die Taschen des Pullovers der Frau. Ohne Beute flüchtete er durch den Schneewittchenweg in Richtung der Straße "Am Elisabethheim". Die 27-Jährige erlitt Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Verdächtige soll nach Angaben des Opfers circa 175 cm bis 180 cm groß gewesen sein. Er hatte ein sportliches Erscheinungsbild und trug zum Zeitpunkt der Tat einen dunklen Pullover, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe (vermutlich schwarz). Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 284-0 zu melden. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell