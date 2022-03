Polizei Wuppertal

POL-W: Sieben geparkte PKW bei Verkehrsunfall in Wuppertal beschädigt

Wuppertal (ots)

Ein 21jähriger Audi-Fahrer befuhr am 13.03.2022, gegen 04.15 Uhr die Hochstraße in südliche Richtung und verlor in Höhe der Hausnummer 9 die Kontrolle über sein Fahrzeug. In Folge dessen touchierte er sieben ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge sowie zwei Bäume. Um den Anfangsverdacht einer möglichen Alkoholisierung des Fahrzeug- führers zu bestätigen, wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Verletzt wurde bei dem Unfallgeschehen niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150.000EUR.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell