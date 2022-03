Polizei Wuppertal

POL-W: W: Pedelecfahrer schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Auf dem Steinweg in Wuppertal kam es am 11.03.2022, gegen 16.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 33jährigen Pedelecfahrers und einem 37jährigen Fahrzeugführer eines Fords. Beide Verkehrsteilnehmer befuhren den Steinweg in Richtung Bundesallee und beabsichtigten, die Kreuzung Alter Markt in Fahrtrichtung Fischertal zu überqueren. Als der Pedelecfahrer an der Rotlicht zeigenden Lichtsignalanlage die Fahrt verlangsamte, kam es zur Kollision mit dem dahinter befindlichen Ford. Der Zweiradfahrer kam zu Fall und verletzte sich hierbei schwer. Zur Behandlung wurde er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Es entstand leichter Sachschaden.

