Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Haus wird Raub der Flammen

Rahden (ots)

In der Nacht zu Freitag brannte in der Straße "Auf der Welle" ein Mehrfamilienhaus mutmaßlich komplett aus. Die beiden Bewohner konnten von Kräften der Feuerwehr mittels einer Drehleiter aus dem Obergeschoss gerettet werden. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar.

Ersten Erkenntnissen nach brach das Feuer gegen drei Uhr in der Erdgeschosswohnung aus. Der schlafende Bewohner (59) wurde vom Brandgeruch wach und entdeckte eine starke Rauchentwicklung in seiner Wohnung. Anschließend weckte er die Mieterin im Obergeschoss. Beide brachten sich in deren Wohnung vor dem Feuer in Sicherheit. Von hier aus alarmierte die 45-Jährige per Notruf die Rettungskräfte. Als kurze Zeit später die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eintrafen, brannte das Gebäude bereits lichterloh. Im Rahmen des Rettungseinsatzes machten beide auf sich aufmerksam und konnten über ein Fenster auf die bereitstehende Drehleiter in Sicherheit gebracht werden. Nach ihrer Bergung wurden sie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung dem Krankenhaus Rahden zugeführt. Dies konnten sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Im Laufe des Tages nahmen die Ermittler der Polizei den Brandort in Augenschein. Aktuell liegen den Spezialisten noch keine Erkenntnisse zum Brandausbruch vor. Der Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell