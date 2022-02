Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versammlung in Zusammenhang mit den Coronamaßnahmen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Gestern Abend, 09.02.2022, kam es gegen 18:00 Uhr in Hildesheim zu einer nicht angezeigten Versammlung in Zusammenhang mit den Coronamaßnahmen.

In der Spitze beteiligten sich etwa 150 Personen an der Versammlung, die sich als Aufzug durch verschiedene Straßen in der Innenstadt bewegte.

Eine Versammlungsleitung gab sich nicht zu erkennen. Das Verhalten der Teilnehmenden gegenüber der Polizei war unkooperativ.

Gegen einzelne Teilnehmende wurden bereits Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Verstößen gegen die Maskenpflicht eingeleitet. Weitere Verfahren folgen nach Auswertung von Videoaufzeichnungen.

Bei einer Personenkontrolle kam es kurzzeitig zu einem Gerangel zwischen der Polizei und einigen Teilnehmenden. Dabei schlug und trat ein 49-jähriger Mann in Richtung der Einsatzkräfte. Anschließend gelang es ihm, zunächst in der Masse zu verschwinden. Kurz nach Versammlungsende konnte der Mann jedoch gestellt werden. Im Rahmen der Feststellung seiner Personalien leistete der 49-jährige Widerstand. Der Mann wurde zur Wache verbracht und nach Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen im Laufe des Abends wieder entlassen. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren, u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung, gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell