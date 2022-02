Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall in der Rhedener Landstraße in Gronau - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(koe) Am 09.02.2022 gegen 15:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Rhedener Landstraße kurz hinter der Kreuzung "Zuckerknoten" in 31028 Gronau. Ein 66-jähriger Fahrzeugführer aus Alfeld mit einem dunklen Pkw VW Golf und eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus Alfeld mit einem Pkw SMART befuhren die Rhedener Landstraße in Fahrtrichtung Rheden. Der Fahrzeugführer des VW Golf beabsichtigte seinen Pkw zu wenden, die Fahrzeugführerin des Smart fuhr links an dem VW Golf vorbei. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß zwischen beiden Pkw. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

