Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf dem REWE-Parkplatz in Gronau - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(koe) Am 09.02.2022 gegen 14:40 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem REWE-Parkplatz in Gronau. Ein Zeuge teilte mit, dass eine weibliche Fahrzeugführerin mit einem grauen oder silbernen Kleinwagen auf dem REWE-Parkplatz in Richtung Parkplatzausfahrt gefahren sei. Dabei habe sie beim Abbiegen augenscheinlich das Lenkrad zu früh eingeschlagen und sei mit der vorderen rechten Seite ihres Pkw gegen einen Sichtschutzzaun des REWE-Marktes etwa in Höhe der Haupteingangstür geprallt. Anschließend habe sie sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell