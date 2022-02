Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu einem entwendeten Krad in Gronau

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

(ahr) Am Dienstag, den 08.02.2022 wird von den Beamten des Polizeikommissariats Elze ein schwarz/rotes Krad der Firma Betamotor in der Südstraße in Gronau sichergestellt, welches am 02.01.2022 als gestohlen gemeldet worden ist. Am Krad befinden sich diverse Erdanhaftungen. Auffällig ist zudem, dass beide Spiegel des Krades fehlen. Die Polizei bittet um Hinweise zu Personen, die mit dem Krad in Verbindung stehen bzw. mit diesem gefahren sein könnten. Hinweise bitte an die Polizei in Elze (05068-93030) oder an die Polizei in Gronau (05182 923370).

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell