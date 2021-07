Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dalum - Hausmauer beschädigt

Dalum (ots)

In Nacht zu Sonntag kam es an der Bahnhofstraße in Osterbrock zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter warfen zwischen 23 und 23.30 Uhr eine Warnbake über die Hecke eines Wohnhauses. Die Warnbake prallte dabei gegen die Hausmauer und beschädigte diese. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dalum unter der Rufnummer 05937 / 970050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell