Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/Groß Düngen(rak). Am 08.02.22, gegen 07:30 Uhr, kam es in der Ortschaft Groß Düngen im Bereich des dortigen Bahnübergangs zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Der bisher unbekannte Beschuldigte befuhr dabei mit seinem grauen VW Golf die Heinder Str.in Rtg. Heinde. Dort benutze er den Gegenfahrstreifen, um an mehreren vor ihm verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugen vorbeifahren und kurz vor dem Bahnübergang in die Bahnhofstraße abbiegen zu können. Hierbei nötigte er den ihm entgegenkommenden Fahrzeugführer, seinen Pkw abzubremsen, um seinen Abbiegevorgang durchführen zu können. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Salzdetfurth unter 05063-901-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell