POL-HI: Brand im Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Lamspringe / Harbarnsen - (gle) - Am Sonntag, den 06.02.2022 kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus.

Die Geschädigten, ein 33 und 39 Jahre altes Ehepaar, betreiben in ihrem Einfamilienhaus einen Kaminofen in einem Raum, welcher gegenwärtig renoviert wird. Während einer Abwesenheit bitten sie einen 62-jährigen Angehörigen des Ehepaars auf das am Vormittag des 06.02. entzündete Feuer zu achten, dass dieses nicht erlischt.

Im Rahmen einer Nachschau stellt der 62-Jährige gegen 17:20 Uhr eine starke Rauchentwicklung sowie Feuerschein im Bereich des Übergangs zwischen Abgasrohr und Schornstein fest. Sofort beginnt er mit Löschversuchen und kontaktierte die Eigentümer des Hauses. Diese treffen eine Dreiviertelstunde später ein und alarmieren die Feuerwehr, da die Löschversuche des Angehörigen fehlgeschlagen waren.

Zwischenzeitlich hat sich ein tragender, hölzerner Stützbalken des Einfamilienhauses entzündet. Zudem wurde auch die Zimmerdecke brandgeschädigt, sodass ein Loch in der Decke entstand.

Nur durch das sofortige und schnelle Einschreiten der ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehren, konnte eine Ausbreitung und weiterer Schaden abgewendet werden.

Durch den Brandrauch wurde der 62-Jährige verletzt.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat nun die Ermittlungen in dieser Brandsache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Das Einfamilienhaus ist weiterhin teilweise bewohnbar.

Im Einsatz waren neben der Polizei auch ein Rettungswagen, eine Schornsteinfegermeisterin sowie die freiwilligen Feuerwehren aus Lamspringe, Harbarnsen, Sehlem, Evensen, Neuhof und Irmenseul mit insgesamt 64 Einsatzkräften.

