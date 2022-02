Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zerstörter Stolperstein - Polizei leitet Ermittlungen ein

Hildesheim (ots)

SARSTEDT - (jpm) Bei der Polizei Sarstedt ging am 06.02.2022 ein Hinweis ein, wonach in der Straße Lappenberg ein Stolperstein, der an Opfer des NS-Regimes erinnert, beschädigt wurde.

Bei einer umgehenden Überprüfung wurde festgestellt, dass bei dem zur Rede stehenden Stein die Messingplatte mit Inschrift fehlte. Weitere beschädigte Stolpersteine wurden nicht festgestellt.

Da ein strafrechtlicher Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei Sarstedt, unter Einbindung des Staatsschutzkommissariats der Polizeiinspektion Hildesheim, Ermittlungen aufgenommen. Gleichzeitig wird geprüft, ob der Stolperstein womöglich im Rahmen von Baumarbeiten, bei denen auch Fräsarbeiten an Baumstümpfen durchgeführt worden sein sollen, beschädigt wurde.

