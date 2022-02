Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Tankstelle

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth: (No) Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Dienstag, 08.02.2022, in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr in die Star-Tankstelle in Nettlingen einzubrechen. Die Täter versuchten offensichtlich mit einem zum Tatort mitgebrachten Gullydeckel die Verglasung der Haupteingangstür zu zerstören, um danach in die Tankstelle gelangen zu können. Durch die vor der Verglasung befindliche Außenjalousie gelang es ihnen aber nicht die Türverglasung zu zerstören. Die Täter gaben nach einigen Zeit auf und verließen den Tatort ohne Beute. Zurück blieb der mitgebrachte Gullydeckel und die beschädigte Außenjalousie, an der ein Sachschaden von ca. 500 Euro entstand. Der zur Tat verwendete Gullydeckel wiegt ca. 25kg. Die Polizei in Bad Salzdetfurth konnte bisher nicht feststellen, wo ein solcher Gullydeckel fehlt, bzw. wer der Eigentümer des Deckels ist. Sollte jemand etwas zur Herkunft des Gullydeckels sagen können oder Beobachtungen in der Nacht gemacht haben, dann nimmt die Polizei in Bad Salzdetfurth diese Hinweise unter der Rufnummer 05063-9010 entgegen.

