Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum/Hüddessum - Diebstahl aus Traktoren

Hildesheim (ots)

Harsum/Hüddessum (pie). In der Tatzeit vom 08.02.2022 19:00 Uhr bis 09.02.2022 14:30 Uhr kam es in der Machtsumer Straße in 31177 Harsum OT Hüddessum zu einem Diebstahl aus zwei Traktoren. Bislang unbekannte Täter entwendeten GPS-Geräte aus dem Fahrzeuginneren, der auf einem Hof abgestellten Traktoren. Der Wert des Diebesguts wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

