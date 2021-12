Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken mit Auto unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Eine Streife des Altstadtreviers war am frühen Sonntagmorgen in der Humboldtstraße unterwegs. Dort hielt sie den Fahrer eines Autos an. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille.

Die Beamten brachten den 19-Jährigen zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt.

Auf den jungen Mann aus Rheinhessen kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell