Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120421-247: Abgemeldeter Opel Corsa gestohlen

Bergneustadt (ots)

Einen alten Opel Corsa haben Unbekannte aus einem Carport in Bergneustadt geklaut. Der etwa 25 Jahre alte Wagen in der Farbe Grün stand abgemeldet und ohne Kennzeichen unter einem Carport an der Friedhofsstraße. Gestohlen wurde der Corsa vermutlich in der zweiten Märzhälfte. Wer Hinweise zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

