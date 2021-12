Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Pfefferspray attackiert

Kaiserslautern (ots)

Bei einem Angriff mit Pfefferspray sind in der Innenstadt eine Frau und ein Mann leicht verletzt worden. Die Beiden warteten kurz nach Mitternacht in der Burgstraße auf ein Taxi, als sie von zwei Männern angesprochen wurden, die ein Gespräch anfangen wollten. Als sich die Opfer darauf nicht einlassen wollten, gingen die Täter einige Schritte weiter, bevor sie sich umdrehten und den Geschädigten unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht sprühten. Nach der Attacke flüchteten die Angreifer in Richtung Pfalztheater.

