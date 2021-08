Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Einbruchstaten im Bereich Land Hadeln

Cuxhaven (ots)

Samtgemeinde Land Hadeln. Am gestrigen Montag, 16.08.2021, ereigneten sich mehrere Tageswohnungseinbrüche und ein -versuch in den Ortschaften Otterndorf, Osterbruch und Cadenberge.

In allen Fällen hebelten bislang unbekannte Täter an Fenstern oder Türen, um in die Wohnhäuser zu gelangen.

Zwischen 15:30 Uhr und 15:45 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu einem Wohnhaus in der Scholienstraße in Otterndorf und entwendeten diverse Wertgegenstände und Zahlungskarten.

Ein Wohnhaus in der Straße Süderende in Osterbruch war zwischen 16:00 Uhr und 17:20 Uhr das Ziel der Täter. In diesem Fall blieb es beim Versuch.

Zwischen 08.15 Uhr und 16:15 Uhr hebelten sie ein Fenster eines Wohnhauses in der Dorfstraße in Cadenberge auf. Ob hier etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. In Osterbruch gab es eine weitere Einbruchstat in ein Wohnhaus in der Straße Süderende. Die Tatzeit kann hier jedoch nur auf Sonntag, 15.08.2021, 16:00 Uhr bis Montag, 16.08.2021 19:00 Uhr eingegrenzt werden. Auch hier ist die genaue Schadenssumme noch nicht bekannt.

Die Polizei hat Hinweise darauf, dass es sich um zwei männliche Täter handeln könnte, die mit einem Audi mit Pinneberger Kennzeichen (PI) unterwegs sind. Hinweise zu den genannten Taten und den bislang unbekannten Tätern nimmt die Polizeiinspektion Cuxhaven unter der 04721 573-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell