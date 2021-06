Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Rollerdiebstahl an der Alice-Salomon-Schule - Täter ermittelt

Neuwied (ots)

Neuwied

Am 21.06.21 wurde im Zeitraum zwischen 07:50 und 12:30 Uhr in der Prinz-Viktor-Straße im Zweiradunterstand der Alice-Salomon-Schule während der Unterrichtszeit der Roller mit Mofazulassung eines 16-jährigen Schülers gestohlen. Der Roller konnte noch am selben Abend durch einen Hinweis sichergestellt und zurückgegeben werden. Eine entsprechende Strafanzeige wird gefertigt, polizeiliche Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell