Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Elektronikgeschäft

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Die Polizei Hildesheim sucht mögliche Zeugen zu einem Einbruch in ein Elektronikgeschäft. Die Tat ereignete sich in der in der Nacht zum 10.02.2022, zwischen 00:30 Uhr und 02:30 Uhr, in der Almsstraße Ecke Wallstraße.

Der oder die Täter schlugen ein Loch in eine Schaufensterscheibe und entwendeten vermutlich Gegenstände aus einer dahinter befindlichen Auslage. Genaue Angaben zum Diebesgut liegen der Polizei derzeit noch nicht vor.

Hinweise und Beobachtungen in Zusammenhang mit dem Einbruch nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell