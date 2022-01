Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Süd: Fahrräder sichergestellt - Eigentümer gesucht

Heidelberg-Süd (ots)

Bereits am 07.12.2021 vollstreckten Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd einen Haftbefehl gegen einen 48-jährigen Mann in den Kleingartenanlagen im Schrebergartenweg. In diesem Zusammenhang stellten die Polizistinnen und Polizisten insgesamt fünf Fahrräder fest, welche zunächst nicht zugeordnet werden konnten. Nach weiteren Ermittlungen, gelang es den Beamtinnen und Beamten drei Fahrräder vergangenen Diebstahlsdelikten zuzuordnen. Die Eigentümer der übrigen beiden Räder (ein Mountainbike und ein Pedelec) sind noch unbekannt. Personen, welche ihr Fahrrad auf den beigefügten Bildern erkennen, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd telefonisch in Verbindung zu setzen (Tel.: 06221/3418-0). Eine Herausgabe kann nur unter Vorlage eines Eigentumnachweises erfolgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell