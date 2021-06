Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 07. Juni 2021, zwischen 15.00 und 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Waldstraße aus dem abgestellten Rucksack einer 32-jährigen Beschäftigten des dortigen fleischverarbeitenden Betriebes das Portemonnaie samt Inhalt (Bargeld, Bundespersonalausweis, EC-Karte, Krankenversicherungskarte). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Essen (Oldenburg) unter der Telefonnummer (0 54 34) 92 47 00 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Diebstahl von Grabpflanzen

Am Montag, den 02. Juni 2021, um 12.30 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter zum wiederholten Male frisch gepflanzte Azaleen von einer Grabstelle des Friedhofs an der Beverner Straße entwendet. Sachdienliche nimmt die Polizeistation Essen (Oldenburg) unter der Telefonnummer (0 54 34) 92 47 00 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Schulrucksacks

Am Dienstag, 08. Juni 2021, zwischen 13.30 und 14.00 Uhr, nahm ein bislang unbekannte Täter am Busbahnhof beim Pingel-Anton den blauen Eastpak-Schulrucksack samt Inhalt eines 15-jährigen Jugendlichen aus Höltinghausen an sich, während dieser ihn für wenige Minuten aus den Augen gelassen hatte. Als der Jugendliche wenige Minuten später zum Busbahnhof zurückkehrte, war sein Rucksack nicht mehr aufzufinden. In dem Rucksack befanden sich zum Tatzeitpunkt neben diversen Schulmaterialien auch ein Taschenrechner sowie ein graues Tablet Apple I Pad 8. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Cloppenburg - gemeinschädliche Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Montag, 07. Juni 2021, 19.30 Uhr, und Dienstag, 08. Juni 2021, 15.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe der Berufsbildenden Schulen im Lankumer Feldweg. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Dienstag, den 08. Juni 2021, kam es um 11.50 Uhr auf der Friesoyther Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 21-jährige Frau aus Cloppenburg wollte mit ihrem PKW von der Abfahrt der Bundesstraße B213 nach links auf die Friesoyther Straße in Richtung Garrel abbiegen. In ihrem PKW befand sich zu diesem Zeitpunkt auch ihr 1-jähriges Kleinkind. Die 21-Jährige übersah eine 32-jährige Fahrzeugführerin aus Garrel, welche mit ihrem PKW die Friesoyther Straße aus Garrel kommend in Fahrtrichtung Cloppenburg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An beiden PKW entstand Sachschaden.

Löningen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pedelec-Fahrerin

Am Dienstag, den 08. Juni 2021, kam es gegen 15.30 Uhr auf der Bunner Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 33-jähriger Mann aus Lastrup befuhr mit seinem PKW die Bunner Straße in Fahrtrichtung Löningen. Als er nach links in den Wassermühlenweg einbiegen wollte, übersah er eine 77-jährige Pedelec-Fahrerin aus Löningen, welche mit ihrem Pedelec den Radweg entlang der Bunner Straße in Fahrtrichtung Löningen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 77-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Lastrup - Diebstahl von Bargeld

In der Zeit zwischen Freitag, dem 04. Juni 2021, 10.00 Uhr, und Samstag, dem 05. Juni 2021, 12.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter Bargeld aus dem Nachtschrank einer in einer Altenpflegeeinrichtung in der St.-Elisabeth-Straße lebenden 76-jährigen Seniorin. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lastrup unter der Telefonnummer (0 44 72) 93 28 60 entgegen.

