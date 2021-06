Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in einen Getränkemarkt in Damme gefasst

Am Sonntag, 6. Juni 2021, zwischen 4:45 Uhr und 5:20 Uhr, kam es in der Wiesenstraße in Damme zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeibeamte zwei Männer, 46 und 35 Jahre alt, vorläufig festnehmen. In den mitgeführten Rücksäcken der beiden Männer aus Damme konnte Diebesgut aufgefunden werden. Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen fanden die Polizeibeamten mögliches Diebesgut aus weiteren Taten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht der 46-jährigen Mann im Verdacht fünf weitere Einbrüche und Diebstähle begangen zu haben. Hierzu zählen Einbrüche in die Hauptschule und das Gymnasium Damme sowie ein weiterer Diebstahl aus der Hauptschule.

Darüber hinaus kam es am Wochenende zu zwei weiteren Taten beim Gymnasium Damme.

Zwischen dem 4. Juni 2021, 16:30 Uhr und dem 5. Juni 2021, 17:15 Uhr sowie dem 5. Juni 2021, 20:30 Uhr, und dem 6. Juni 2021, 16:00 Uhr, wurden jeweils diverse Lebensmittel aus der Mensa der Schule entwendet. Zu den beiden Taten am Wochenende werden noch Zeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Der 35-jährige Tatverdächtige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen bereits am Sonntag wieder entlassen. Gegen den 46 Jahre alten Tatverdächtigen wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg durch das Amtsgericht Vechta ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Vergangene Pressemitteilungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4929061 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4930353

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell