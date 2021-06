Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 07. Juni 2021, in der Zeit zwischen 10.00 und 12.00 Uhr, kam es in der Straße Am Krumme Kamp zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den dort auf einem Parkplatz ordnungsgemäß abgestellten blauen PKW Hyundai i30. Hierdurch entstanden Kratzer an der Fahrertür. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Barßel unter der Telefonnummer (0 44 99) 92 22 00 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Dienstag, den 08. Juni 2021 kam es um 09.35 Uhr im Burkamp zu einem Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Fahrzeugführerin aus Friesoythe befuhr die Straße Burkamp in Fahrtrichtung Kirchstraße. Sie touchierte dabei die geöffnete, hintere linke Fahrzeugtür einer 29-jährigen Frau aus Oldenburg, deren PKW in einer Parklücke auf der rechten Seite in gleicher Fahrtrichtung stand. Die 29-Jährige stand zum Unfallzeitpunkt in dieser geöffneten Fahrzeugtür, um ihr Kleinkind anzuschnallen. Durch den Aufprall des PKW der 48-Jährigen wurde die 29-Jährige gegen ihren PKW gedrückt und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 2500 Euro.

Friesoythe OT Altenoythe - Verkehrsabsperrmaßnahmen nach Munitionsfund

Am Montag, den 07. Juni 2021, gegen 17.00 Uhr, wurde durch einen 50-jährigen Landwirt aus Altenoythe ein Munitionsfund (Panzermunition) auf seiner Ackerfläche im Gladiolenweg mitgeteilt. Dieser Bereich wurde bis zum Abtransport durch den Kampfmittelbeseitigungsdienstes durch die Beamten des Polizeikommissariates Friesoythe weiträumig abgesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell