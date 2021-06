Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl aus Produktionshalle

In der Zeit zwischen Freitag, 04. Juni 2021, und Montag, 07. Juni 2021, 07.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer Produktionshalle in der Straße Greven diverses Werkzeug, so u.a. ein Elektroschweißgerät, eine Metabo Handkreissäge, eine Metabo Bohrmaschine, einen Makita Akku-Schrauber, einen Metabo Trennschleifer (2200 Watt), 1 Metabo Trennschleifer 125. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter der Telefonnummer (0 54 91) 99 93 60 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit schwerverletzter E-Bike-Fahrerin

Am Dienstag, den 08. Juni 2021, kam es um 07.45 Uhr auf der Diepholzer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 59-jähriger Fahrzeugführer aus Steinfeld befuhr mit seinem PKW den Südlohner Weg in Lohne. An der Diepholzer Straße beabsichtigt er, nach links in Fahrtrichtung Diepholz aufzufahren. Er übersah eine vorfahrtsberechtigte 54-Jährige aus Lohne, die auf ihrem E-Bike auf dem Radweg entlang der Diepholzer Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Holdorf - Betriebsunfall

Am Dienstag, den 08. Juni 2021, kam es um 07.45 Uhr auf einem dem Betriebsgelände einer Biogasanlage in der Straße Westerholt zu einem Betriebsunfall: Der 55-jährige Betreiber dieser Anlage wollte sich im Zuge der Überprüfung einer defekten Stromleitung in einem Schweinestall mit einer Leiter auf den dortigen Dachboden begeben. Beim Hinaufsteigen stürzte er von der Leiter hinunter auf den Betonboden und verletzte sich. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Dienstag, den 01. Juni 2021, 17:30 Uhr und Mittwoch, 02. Juni 2021, 06:45 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Scheiben eines Radladers ein, welcher sich auf einer Baustelle in der Grafenhorststraße befand. Darüber hinaus sind am zurückliegenden Wochenende - ebenfalls an dieser Baustelle - randalierende Personen tätig gewesen. Sachdienliche Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizei Vechta unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 entgegen.

