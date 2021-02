Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Paar niedergeschlagen

Stuttgart-Killesberg (ots)

Vier Unbekannte haben am Dienstagabend (23.02.2021) ein junges Paar im Höhenpark Killesberg angegriffen. Der 18-Jährige war gegen 22.40 Uhr gemeinsam mit seiner 17 Jahre alten Begleiterin im Höhenpark Killesberg unterwegs. Sie begegneten vier jungen Männern, die die beiden unvermittelt beleidigten. Sie griffen den jungen Mann und seine Begleiterin an, schlugen sie zu Boden und entrissen das Handy des 18-Jährigen. Nachdem es ihm gelungen war, sein Handy wieder an sich zu nehmen, verständigte er die Polizei, woraufhin die vier jungen Männer in Richtung Thomastraße flüchteten. Bei einem der Männer soll es sich um einen zirka 20 Jahre alten, 180 Zentimeter großen und dunkelhaarigen Mann mit schlanker Statur handeln. Ein weiterer Täter soll zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein, hatte eine korpulente Statur und trug ein weißes T-Shirt. Zu den beiden anderen Komplizen ist nichts bekannt. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu wenden.

