Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210428.5 Itzehoe: Fahrt unter Drogeneinfluss und Drogenbesitz

Itzehoe (ots)

Am Dienstagmorgen hat eine Streife in Itzehoe einen jungen Mann aus dem Verkehr gezogen, der berauscht am Steuer eines Autos saß und zudem Marihuana bei sich hatte. Er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Gegen 07.30 Uhr entschlossen sich Beamte, in der Alten Landstraße einen Golf zu stoppen und den Insassen zu überprüfen. Aus dem Fahrzeug drang der unverkennbare Geruch von Marihuana, der Fahrzeugführer hatte auffallend gerötete und wässrige Augen. Auf Nachfrage räumte der 21-Jährige ein, zuletzt am Wochenende einige Joints konsumiert zu haben, ein Drogenvortest bei ihm verlief positiv auf THC. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten dem aus dem Itzehoer Umland Stammenden das Autofahren für die nächsten 24 Stunden.

Der Beschuldigte muss sich nun wegen der Drogenfahrt und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, denn er führte Marihuana mit sich.

Merle Neufeld

