Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210428.4 Itzehoe: Zeugen nach Körperverletzung in Waschanlage gesucht

Itzehoe (ots)

Bereits am vergangenen Samstag ist es an einer Itzehoer Waschanlage zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer Seniorin gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.

Gegen 11.30 Uhr befand sich die Anzeigende im Bereich der Parkbuchten für die Münzstaubsauger bei Clean Car in der Otto-F.-Alsen-Straße. Zunächst ärgerte sich die 81-Jährige über einen Ford Fiesta, der in einer der Sauger-Boxen stand, ohne dass die Nutzerin den Staubsauger einsetzte. Als die Unbekannte sich dann schließlich zu Fuß entfernte und ihren Wagen stehenließ, parkte die Rentnerin daneben, um dennoch an den blockierten Sauger zu kommen. Als die Itzehoerin am Automaten stand, um Geld einzuwerfen, näherte sich ihr die Ford-Fahrerin und schubste die Dame, so dass sie zu Fall kam. Ein namentlich nicht bekannter Mann half der 81-Jährigen wieder auf - zunächst glaubte die Gestürzte unverletzt zu sein. Sie verließ den Ort und begab sich später in ein Krankenhaus. Dort stellte man mehrere Prellungen bei der Rentnerin fest.

Die Ermittlungen nach der Ford-Fahrerin dauern an. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten der Polizeistation in Wellenkamp nach Tatzeugen und nach dem Unbekannten, der der 81-Jährigen geholfen hat. Sie sollten sich unter der Telefonnummer 04821 / 6079020 bei der Polizei melden.

Merle Neufeld

