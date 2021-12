Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch in Friseurgeschäft ++ Vor der Fahrt noch einen Joint geraucht ++ Mofafahrerin fährt Fußgängerin an ++ Junger Biker stürzt beim Abbiegen ++

Rotenburg (ots)

Einbruch in Friseurgeschäft

Kirchtimke. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter in ein Friseurgeschäft an der Hauptstraße eingebrochen. Auf der Rückseite des Gebäudes hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in den Laden. Die Unbekannten hatten es offensichtlich auf Bargeld abgesehen. Sie brachen eine Schublade des Kundentresens auf und nahmen das Wechselgeld heraus. Außerdem fielen ihnen mehrere Sparschweine mit Trinkgeldern in die Hände. Durch eine Nebentür verließen sie den Tatort.

Vor der Fahrt noch einen Joint geraucht

Seevetal/A1. Nachdem er drei Stunden zuvor noch einen Joint geraucht hatte, ist ein 31-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag auf der Hansalinie A1 in die Verkehrskontrolle einer Streifenbesatzung der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei geraten. Auf dem Autobahnparkplatz Hittfeld-Süd hatten die Beamten den Wagen des Mannes gegen 17.30 Uhr gestoppt. In seinem Fahrzeug fanden sie einige Gramm Haschisch und Marihuana und beschlagnahmten den Fund. Da er unter Drogeneinfluss stand, musste der 31-Jährige eine Blutprobe abgeben.

Mofafahrerin fährt Fußgängerin an

Rotenburg. Am Mittwochmorgen hat ein 19-jähriger Mofafahrer in der Soltauer Straße eine 55-jährige Fußgängerin angefahren. Der jungen Mann war gegen 7.15 Uhr auf dem winterglatten Geh- und Radweg unterwegs, als er die Frau dort plötzlich bemerkte. Trotz eines Ausweichversuchs kam es zur Kollision. Die 55-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Sie kam im Rettungswagen ins Krankenhaus.

Junger Biker stürzt beim Abbiegen

Zeven. Ohne die Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer ist ein 17-jähriger Biker am Mittwochabend in der Straße Kronshusen mit seinem Leichtkraftrad gestürzt. Der junge Mann hatte gegen 23 Uhr mit seiner Kawasaki in den Wilhelm-Raabe-Weg abbiegen wollen und war dabei zu Fall gekommen. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell