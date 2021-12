POL-ROW: ++ Unter Drogen auf der Autobahn ++ Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise ++ Junger Fahrer kollidiert mit zwei Sattelzügen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Unter Drogen auf der Autobahn ++ Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise ++ Junger Fahrer kollidiert mit zwei Sattelzügen

Rotenburg

Unter Drogen auf der Autobahn

Elsdorf/A1. Unter dem Einfluss von Kokain und Amphetaminen ist ein 37-jähriger Autofahrer am Dienstagabend auf der Hansalinie A1 in eine Verkehrskontrolle der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei geraten. Den Beamten war sein VW Golf gegen 21.30 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Hamburg kurz vor der Anschlussstelle Elsdorf aufgefallen. Im Gespräch mit dem Fahrer erkannten sie Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Ein Urintest und auch die Aussagen des 37-Jährigen bestätigten diesen Verdacht. Der Mann musste eine Blutprobe und auch seine Fahrzeugschlüssel abgeben.

Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am vergangenen Samstag auf dem Lidl-Parkplatz an der Brauerstraße ereignet hat, suchen die Ermittler der Rotenburger Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Eine 49-jährige Rotenburgerin hatte ihren dunkelroten VW Passat gegen 11 Uhr in einer Parkbox abgestellt. Als sie nach dem Einkauf gegen 11.30 Uhr zurückkehrte, stellte sie die mehr als ärgerlichen Beschädigungen an ihrem Fahrzeug fest. In der betreffenden halben Stunde dürfte der Fahrer eines noch unbekannten Fahrzeugs vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem VW kollidiert sein. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte er sich aus dem Staub. Mitteilungen bitte unter Telefon 04261/947-0.

Junger Fahrer kollidiert mit zwei Sattelzügen

Gyhum/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 ist am Dienstagnachmittag ein 24-jähriger Autofahrer verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache kam der junge Mann gegen 16.30 Uhr mit seinem Ford Transit zunächst nach rechts von seinem Fahrstreifen ab. Dort kollidierte er mit dem Heck eines Sattelzuges. Der Transporter geriet ins Schleudern, landete in der Mittelschutzplanke und kollidierte erneut mit einem weiteren Sattelzug. Der 24-Jährige musste aus dem Unfallwrack befreit werden. Im Rettungswagen wurde er mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Zu tief ins Glas geschaut

Hollenstedt/A1. Eine Streifenbesatzung der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei hat am Dienstagnachmittag auf der Hansalinie A1 die Trunkenheitsfahrt eines 36-jährige Autofahrers gestoppt. Sein 5er BMW war den Beamten gegen 17.30 Uhr in Höhe des Rastplatzes Stellheide in Fahrtrichtung Hamburg aufgefallen. Hinter dem Fahrzeug bemerkten sie, dass der Fahrer die Geschwindigkeit ohne erkennbaren Grund stark variierte. Bei der Kontrolle auf dem Gelände der Rastanlage Aarbachkate zeigte sich warum. Der 36-jährige Fahrer stand erkennbar unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest wies ein Ergebnis von 1,2 Promille aus. Er musste eine Blutprobe, seinen Führerschein und auch die Fahrzeugschlüssel abgeben.

Einbruch in Shisha-Bar

Rotenburg. In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in eine Shisha-Bar am Berliner Ring eingedrungen. Gewaltsam hatten sie dazu ein Fenster eingetreten. In der Bar brachen die Unbekannten zwei Spielautomaten auf und plünderten das Gerät. Mit dem Bargeld verschwanden sie unerkannt.

Vandalismus auf dem Kirchengelände

Sittensen. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag auf der Grünfläche neben der Kirche am Kirchenweg ein Zelt beschädigt. Vermutlich mit einem Messer oder einem anderen scharfen Gegenstand trennten sie eine Seitenwand auf. Hinweise bitte an die Polizeistation Sittensen unter Telefon 04282/59414-0.

Tageswohnungseinbruch in der Brunnenstraße

Gnarrenburg. Am Dienstag zwischen 14 Uhr und 19 Uhr sind unbekannte Täter in der Brunnenstraße in ein Wohnhaus eingebrochen. Dazu hebelten sie ein Fenster auf und kletterten in die Wohnung. Im Haus wurde mehrere Zimmer betreten und zahlreiche Schränke durchsucht. Mit Schmuck verschwanden die Täter unerkannt.

