Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Osthover Weg/ Auto des Ordnungsamtes beschmiert

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Osthover Weg ein Auto des Dülmener Ordnungsamtes beschmiert. Zwischen 23.30 Uhr am Mittwoch (23.02.22) und 7.45 Uhr am Donnerstag (24.02.22) hinterließ der Täter einen unleserlichen Schriftzug an der linken Fahrzeugseite. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell