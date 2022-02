Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Senden/ Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in Dülmen Firmenfahrzeuge aufgebrochen.

Zwischen 18 Uhr am Mittwoch (23.02.22) und 7 Uhr am Donnerstag (24.02.22) brachen Unbekannte am Leuster Weg die Hecktür eines Transporters auf. Sie entwendeten Werkzeug.

Am Luchtkamp brachen Unbekannte die Seitentür von zwei Firmenfahrzeugen auf. Die Tatzeiten liegen zwischen 12 Uhr am Mittwoch (23.02.22) und 10.55 Uhr am Donnerstag (24.02.22). In einem Fall entwendeten die Unbekannten Werkzeug. Bei dem anderen Transporter ist noch nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde.

Ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte am Lütke Feld in Buldern die Schiebetür eines Transporters auf. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr am Mittwoch (23.02.22) und 7.45 Uhr am Donnerstag (24.02.22). Die Unbekannten entwendenden einen Generator.

Die Polizei prüft einen Zusammenhang der Dülmener Taten sowie zu einer weiteren Tat in Senden.

Gegen 5 Uhr bemerkte ein Zeuge an der Straße Dorffeld in Senden drei Unbekannte, die sich an einem Firmenfahrzeug zu schaffen machten. Das Türblech der linken hinteren Tür hatten die Täter mit einem unbekannten Gegenstand durchstochen. Jedoch ließen sie von dem Transporter ab und flüchteten in einem dunklen Kombi. Ins Innere gelangten sie nicht. Der Zeuge beobachtete kurz vor der Tat einen silbernen Mercedes Kombi mit einer Rundumleuchte im Heck. In allen Fällen bittet die Polizei unter 02594-7930 für Dülmen und 02591-7930 für Lüdinghausen um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell