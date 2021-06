Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Psychischer Ausnahmezustand einer 33-Jährigen führt zu Polizeieinsatz

Ludwigsburg (ots)

Der psychische Ausnahmezustand einer 33-Jährigen führte am Freitag gegen 20:30 Uhr zu einem Einsatz mehrerer Streifenbesatzungen der Polizeireviere Leonberg und Ditzingen, sowie der Polizeihundeführer. Anrufer meldeten der Polizei eine 33-Jährige, die in der Silcherstraße in Leonberg fünf geparkte Pkw und eine Hauswand mit Steinen beschädigt habe.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete die Frau in ein Gebäude und verschanzte sich mit einem Messer bewaffnet im Keller in der Waschküche. Nachdem die Einsatzkräfte das Gebäude umstellt und die Tür zur Waschküche aufgebrochen hatten, konnte die 33-Jährige zum Aufgeben bewegt und widerstandslos festgenommen werden. Sie wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

