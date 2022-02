Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Sirksfeld/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Unfall im Begegnungsverkehr am Mittwoch (23.02.22) sucht die Polizei einen Unfallbeteiligten. Gegen 16 Uhr war der Fahrer eines weißen Ford Transits auf Höhe der Sirksfelder Schule in Richtung Loburger Straße unterwegs. Ihm kam ein weißer Citroen Berlingo entgegen, der sehr weit mittig fuhr. Es kam zur Kollision zwischen den Außenspiegeln. Der unbekannte Fahrer fuhr weiter. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell