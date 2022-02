Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Davensberg, L844/ Auto gegen Baum

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt ist am Mittwoch (23.02.22) eine 25-jährige Frau aus Senden. Gegen 7.50 Uhr befuhr sie die L844 in Richtung Ottmarsbocholt, als sie im Bereich vor einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Die Straße war zur Unfallzeit glatt. Trotz einer Notbremsung kam die Frau von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Baum. Mit einem Rettungswagen kam die verletzte Sendenerin in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell