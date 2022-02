Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Büldern, Limbergen/Mit Motorrad gegen Baum geprallt

Coesfeld (ots)

Mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus kam ein 17-jähriger Dülmener am Mittwochmorgen (23.02.22) nach einem Unfall. Gegen 7.40 Uhr befuhr er mit seinem Motorrad die K18 in Fahrtrichtung K12. In der Bauerschaft Limbergen verlor er die Kontrolle über seine Maschine und kollidierte in einer Rechtskurve mit einem Baum. Der Dülmener verletzte sich schwer.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell