Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Sirksfeld

Autofahrerin kollidiert mit einem Baum

Coesfeld (ots)

Am 23.02.2022, gegen 07.38 Uhr, befuhr eine 45-jährige Autofahrerin aus Coesfeld die Straße Sirksfeld in Coesfeld. In einer leichten Linkskurve geriet sie aufgrund der Witterungsverhältnisse ins Schleudern und kollidierte mit einem Baum. Die 45-Jährige verletzte sich dabei schwer und ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

