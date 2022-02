Polizei Coesfeld

Coesfeld, Am Niesing, Stadtbusch, Beslauer Straße, Letter Straße, Stevederweg

E-Bikes aus Garagen entwendet

Coesfeld (ots)

In den letzten Tagen (vom 20.02.2022 bis 23.02.2022) entwendeten noch unbekannte Täter mindestens aus fünf Garagen in Coesfeld hochwertige E-Bikes. In einem Fall stahlen sie zusätzlich Werkzeuge. Die Täter gelangten zumeist durch rückwärtig gelegene unverschlossene Garagentüren in die Räumlichkeiten. Die Tatorte befinden sich in räumlicher Nähe zueinander. Betroffen waren Garagen am Niesing, Stadtbusch, auf der Breslauer Straße, Letter Straße und auf dem Stevederweg in Coesfeld.

Deshalb hier der dringende Hinweis der Polizei:

Verschließen sie alle Garagentüren, nicht nur die zur Straßenseite gelegenen!

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

