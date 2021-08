Feuerwehr Essen

FW-E: Vier zum Teil Schwerverletzte nach Verkehrsunfall mit zwei Pkw

Essen-Altenessen, Gladbecker Straße, 26.08.2021, 23:22 Uhr (ots)

Um 23:22 wurde die Feuerwehr Essen zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Gladbecker Straße und Hövelstraße alarmiert. Die zuerst an der Einsatzstelle eintreffende Besatzung eines Löschfahrzeuges erkannte sofort, dass keine Person eingeklemmt war. Im Kreuzungsbereich war es zum Zusammenstoß zwischen einem Citroën C2 und einem Ford Focus gekommen. Der Fahrer des Fords und der auf der Rückbank befindliche Mitfahrer des Citroën befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits außerhalb der beteiligten Fahrzeuge. Die Beifahrerin des Citroëns konnte ebenfalls eigenständig das Fahrzeug verlassen. Die Fahrerin des Citroëns konnte patientenschonend durch rettungsdienstliche Hilfsmittel aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach notärztlicher Versorgung wurde die schwerverletzte Fahrerin mittleren Alters unter Voranmeldung in eine Essener Klinik der Maximalversorgung transportiert. Die beiden weiteren Mitfahrer im Citroën, sowie der Fahrer des Fords, ebenfalls alle mittleren Alters wurden leicht verletzt nach notärztlicher Erstversorgung in weitere Essener Krankenhäuser transportiert. Die Gladbecker Straße war im Kreuzungsbereich für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, dem Hilfeleistungszug, vier Rettungswagen sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug für rund eine Stunde im Einsatz. Zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Aussage treffen und verweist an die polizeilichen Ermittlungen. (ML)

