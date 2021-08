Feuerwehr Essen

FW-E: Kellerbrand in Reihenmittelhaus-keine verletzten

Essen-Altenessen-Nord, Wackerbeckstraße, 26.08.2021, 10:31 Uhr

Die Feuerwehr Essen wurde heute Morgen zu einem Kellerbrand in die Wackerbeckstraße alarmiert. Die ersten Feuerwehrkräfte vor Ort erkannten eine starke Rauchentwicklung aus einem zweigeschossigen Reihenmittelhaus. Die Bewohnerin hatte das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen und gab an, dass es im Keller brennt. Da keine weiteren Personen im Haus waren, ging umgehend ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung in den Keller. Kurz darauf wechselte der Brandrauch die Farbe von tiefschwarz zu weiß. Ein sicheres Zeichen für einen Löscherfolg. Im Anschluss erfolgten Lüftungsmaßnahmen mit einem Hochleistungslüfter. Das Gebäude wurde stromlos geschaltet und vorerst für unbewohnbar erklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug für rund eine Stunde im Einsatz. (CR)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell