Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Aus Spanien, über Belgien, in Haft - Bundespolizei nimmt Reisenden fest

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Am Dienstagvormittag (26. Januar) haben Bundespolizisten am Kölner Hauptbahnhof einen 22-jährigen Marokkaner festgenommen. Der Mann gab den Beamten gegenüber an, vor drei Tagen zunächst mit dem Flugzeug von Spanien nach Belgien und dann mit dem ICE nach Köln eingereist zu sein. Auf Nachfragen zu seinen Aufenthaltsgründen in Deutschland verwickelte sich der Mann immer mehr in Widersprüche und wurde zunehmend nervöser. Ein Abgleich seiner Daten mittels Fingerabdrücken brachte einen offenen Haftbefehl zum Vorschein. Wegen einer Sachbeschädigung ließ das Amtsgericht Grimma nach dem jungen Mann, wohnhaft auf Teneriffa, fahnden. Nach Abschluss aller bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene der Justizvollzugsanstalt Köln zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Köln

Christin Fußwinkel



Telefon: (0221) 16093-102

Mobil: 0173/5621184

E-Mail: presse.k@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Marzellenstraße 3-5

50667 Köln



www.bundespolizei.de





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell