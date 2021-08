Feuerwehr Essen

FW-E: Technische Rettung nach Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw-Zwei Personen verletzt

Essen-Altenessen-Süd, Seumannstraße Ecke Hundebrinkstraße, 25.08.2021, 08:19 Uhr (ots)

Am heutigen Morgen wurde die Feuerwehr Essen zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Seumannstraße/Karolingerstraße/Hundebrinkstraße alarmiert. Die zuerst eintreffende Besatzung eines Rettungswagens erkannte einen Unfall zwischen einem 26-Tonnen-Wechselladerfahrzeug und einem Kleinwagen (Skoda Citigo). Der Lkw erfasste den Kleinwagen im vorderen Beifahrerbereich. Die 55-jährige Fahrerin des Skoda verletzte sich beim Aufprall schwer. Aufgrund der vorgefundenen Lage wurden weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Durch die Wucht des Aufpralls musste das Dach des Kleinwagens mit hydraulischen Rettungsgeräten entfernt werden, um die Patientin schonend aus dem Wrack zu befreien. Nach der technischen Rettung erfolgte der Transport mit Notarztbegleitung in eine Klinik. Der 48-jährige Lkw Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer des Einsatzes und die Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (CR)

