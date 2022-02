Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Friedrich-Ruin-Straße

Geparkten Audi beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 22.02.2022, in der Zeit von 07.50 Uhr bis 14.30 Uhr, den auf dem hinteren Parkplatz des Richard-von-Weizäcker-Berufskolleges geparkten grünen Audi eines 53-jährigen Coesfelders. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne die erforderlichen Angaben in Bezug auf seine Person und seiner Verkehrsbeteiligung zu gewährleisten.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell