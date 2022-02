Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Gausepatt/ 40 E-Bikes gestohlen

Coesfeld (ots)

40 E-Bikes der Marke Cannondale Quick Neo SL2 haben Unbekannte aus einem Lager am Gausepatt in Dülmen gestohlen. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. Die Tatzeit liegt zwischen 7.45 Uhr am 31.01.22 und 15 Uhr am 18.02.22. Die in Kartons verpackten E-Bikes sind über Wochen sukzessive aus der Halle entwendet worden. Wie die Täter letztlich vorgegangen sind, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell