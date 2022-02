Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Lüdinghauser Straße

Mehrere Trommeln mit Starkstromkabeln entwendet - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

In der Zeit vom 21.02.2022, 17.00 Uhr bis zum 22.02.2022, 07.30 entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Trommeln mit Starkstromkabeln aus einer Lagerhalle auf der Lüdinghauser Straße in Ascheberg.

Die Täter gelangten von der Lüdinghauser Straße aus auf das Gelände der Firma. Im Rückwärtigen Bereich hatten die Täter ein Zaunelement demontiert, welches an die Nachbarfirma grenzte. Durch die geschaffene Zaunlücke fuhren sie mit einem unbekannten Fahrzeug auf das Gelände der geschädigten Firma. Sie gelangten durch ein in der Nacht zuvor beschädigtes Fenster (siehe Auftrag Nr. 4660454) einer Lagerhalle und stiegen in diese ein.

Dort entwendeten sie mindestens fünf Trommeln mit Starkstromkabeln. Danach öffneten sie die Bodenverriegelung des Hallentors, luden das Diebesgut in ihr Fahrzeug und entfernten sich über das Gelände der Nachbarfirma von der Tatörtlichkeit.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

