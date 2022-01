Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruchsdiebstahl aus PKW

Prüm (ots)

Prüm - Wolfsschlucht.

Die Polizeiinspektion Prüm wurde am Mittwoch, den 26.01.2022, über einen versuchten Einbruchsdiebstahl aus einem Personenkraftwagen in Kenntnis gesetzt. Hierbei schlugen bislang unbekannte Täter in den Mittagsstunden die Fensterscheibe eines auf einem Schotterparkplatz zur Wolfsschlucht geparkten Fahrzeugs ein und durchsuchten dieses. Entwendet wurde hierbei nichts. Ob der/die Täter bei der Tatausführung gestört worden sind, ist zurzeit unklar. Zeugen, die Hinweise zu Tat/Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

