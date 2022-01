Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Kyllburg (ots)

Am Montag, 24.01.2022, wurde in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr ein grauer PKW auf dem Parkplatz des LIDL in Kyllburg durch unbekannte Täter zerkratzt. Der PKW stand in der Nähe der Überdachung für die Einkaufswagen. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizei Bitburg, Tel. 06561-96850.

