Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfall unter Alkoholeinfluss-Fahrer ohne Führerschein

Platten (ots)

Am 25.01.2022 gegen 06:10 ereignete sich beim Plattener Kreisel ein Verkehrsunfall. Demnach fuhr der alleinige Unfallbeteiligte mit seinem PKW von Zeltingen-Rachtig kommend in Fahrtrichtung Wittlich. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung kam er von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei Verkehrszeichen. Anschließend kam er in der Böschung des Kreisverkehrs zum Stillstand. Glücklicherweise kamen keine Personen bei dem Unfall zu Schaden. Am PKW des Verursachers entstand vermutlich Totalschaden. Vor Ort wurde ein Atemalkoholtest mit dem Fahrer durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2 Promille. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein hatte der Mann bereits vor wenigen Wochen in einem ähnlich gelagerten Sachverhalt abgeben müssen. Ermittlungsverfahren wurden gegen den Fahrer eingeleitet. Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der PI Wittlich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell