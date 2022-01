Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Abbiegeunfall am Kreisverkehr - Radfahrerin leicht verletzt

Am Montag gegen 08.00 Uhr fuhr eine 76-jährige Kempenerin mit ihrem Pkw im Kreisverkehr Otto-Schott-Straße/Kleinbahnstraße und wollte diesen in Richtung Kleinbahnstraße verlassen. Als sie in diese abbog, achtete sie nicht auf eine 18-jährige Radfahrerin aus Kempen, die den Radweg im Kreisverkehr benutzte. Es kam zur Kollision, bei der die 18-Jährige stürzte und dabei leicht verletzt wurde. In einem Krankenhaus wurde sie ambulant behandelt. /wg (42)

